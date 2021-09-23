Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.09.2021 12:11



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, toplu taşımacılıkta değişimleri takip ederek çevreci otobüs ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği 10, 12 ve 18 metre uzunluğundaki %100 elektrikli otobüs serisini 23 Eylül 2021 tarihinde Bursa Hasanağa Fabrika'da Türk basınına, 24 Eylül 2021 tarihinde ise global olarak gerçekleştireceği online etkinlikte tanıtacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964946


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:331.411
Değişim :  0,28% |  3,89
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.407  
En Yüksek
1.417 En Düşük
1.405
BIST En Aktif Hisseler13:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 66,55 202.015.207 % 10,00  
RALYH 4,67 55.479.401 % 9,88  
KIMMR 4,23 3.768.287 % 9,87  
KERVN 0,45 141.920 % 9,76  
OYLUM 10,50 18.131.851 % 9,15  
daha fazla
13:33 Alış Satış %  
Dolar 8,6580 8,6594 % 0,09  
Euro 10,1606 10,1641 % 0,49  
Sterlin 11,7983 11,8574 % 0,44  
Frank 9,3182 9,3743 % 0,17  
Riyal 2,3014 2,3129 % 0,06  
daha fazla
13:33 Alış Satış %  
Altın Gr. 493 493 1,14  
Cumhuriyet 3.264 3.314 -1,00  
Tam 3.248 3.330 -1,58  
Yarım 1.570 1.611 -0,77  
Çeyrek 787 805 -0,38  
Gümüş Gr. 6,33 6,33 0,01  
Seans Raporu 13:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru