***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2021 12:11
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, toplu taşımacılıkta değişimleri takip ederek çevreci otobüs ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği 10, 12 ve 18 metre uzunluğundaki %100 elektrikli otobüs serisini 23 Eylül 2021 tarihinde Bursa Hasanağa Fabrika'da Türk basınına, 24 Eylül 2021 tarihinde ise global olarak gerçekleştireceği online etkinlikte tanıtacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964946
BIST
13:331.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.405
13:338,6594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0075
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6232
13:3310,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0497
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,1904
En Düşük
10,1002
13:33493,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,21
|Açılış
|: 493,14
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
494,54
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler13:33
|YEOTK
|66,55
|202.015.207
|% 10,00
|
|RALYH
|4,67
|55.479.401
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.768.287
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|141.920
|% 9,76
|
|OYLUM
|10,50
|18.131.851
|% 9,15
|
|ISBTR
|26.300,00
|160.490
|% -9,31
|
|KTSKR
|57,80
|14.435.625
|% -8,25
|
|AKYHO
|2,49
|79.453.583
|% -8,12
|
|EKIZ
|5,92
|75.187
|% -5,43
|
|DOGUB
|4,91
|7.515.556
|% -4,84
|
|GARAN
|9,49
|757.624.913
|% 0,11
|
|EREGL
|16,85
|505.465.046
|% -0,30
|
|THYAO
|13,19
|452.488.912
|% 0,00
|
|TUPRS
|111,90
|292.353.870
|% 0,99
|
|SASA
|27,36
|264.697.301
|% 4,11
|
|YKBNK
|2,45
|233.268.138
|% 0,41
|
|GARAN
|9,49
|757.624.913
|% 0,11
|
|ODAS
|1,36
|58.073.216
|% 0,74
|
|KATMR
|1,33
|50.876.547
|% 3,91
|
|KRDMD
|6,42
|229.627.156
|% -1,08
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6580
|8,6594
|% 0,09
|
|Euro
|10,1606
|10,1641
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,7983
|11,8574
|% 0,44
|
|Frank
|9,3182
|9,3743
|% 0,17
|
|Riyal
|2,3014
|2,3129
|% 0,06
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.264
|3.314
|-1,00
|
|Tam
|3.248
|3.330
|-1,58
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|-0,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,01
|