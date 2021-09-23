***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, toplu taşımacılıkta değişimleri takip ederek çevreci otobüs ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği 10, 12 ve 18 metre uzunluğundaki %100 elektrikli otobüs serisini 23 Eylül 2021 tarihinde Bursa Hasanağa Fabrika'da Türk basınına, 24 Eylül 2021 tarihinde ise global olarak gerçekleştireceği online etkinlikte tanıtacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964946BIST