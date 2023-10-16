***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2023 18:15
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde 22.12.2020 tarihinden itibaren İhracat Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sn. Deniz Çetin, 16.10.2023 tarihi itibari ile Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206952
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|SNKRN
|34,76
|5.742.456
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|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
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|MAALT
|991,40
|10.360.130
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|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
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|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
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|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
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|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
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|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
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|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
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|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
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|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
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|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
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|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
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|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
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|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
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|ZOREN
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|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
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|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
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|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
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|Dolar
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|27,8373
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|Euro
|29,3864
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|% 0,03
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|Sterlin
|33,9338
|34,1040
|% 0,17
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|Frank
|30,8162
|31,0019
|% 0,15
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|Riyal
|7,4047
|7,4419
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|Altın Ons
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|-12,77
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|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,97
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|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
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|Tam
|11.588
|11.692
|265,00
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|Yarım
|5.812
|5.869
|134,00
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|Çeyrek
|2.897
|2.934
|66,00
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|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,08
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|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
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