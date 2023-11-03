***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 06.01.2023 tarihli KAP duyurusunda elektrikli toplu taşıma pazarında yurtdışındaki varlığını Avrupa'da olduğu gibi Kuzey Amerika pazarında da güçlendirme vizyonu kapsamında Şirketimiz, Kuzey Amerika pazarında ilk teslimatını gerçekleştirmiş olup Kanada'nın Saint John şehrine teslim edilen altı adet e-JEST aracının hizmete başladığını açıklamıştı. Bu kapsamda Damera Bus Sales Canada Corporation ile olan distribütörlük anlaşmamız ABD'yi de içine alacak şekilde genişletildi. E-Jest ürümüzün satışı için yapılan anlaşma kapsamında Kuzey Amerika'da Kanada'dan sonra ABD'de de satış, servis ve yedek parça hizmetleri Karsan markalı ürünler için Damera tarafından sağlanacaktır. Kanada'da Saint John, Oakville, Happy Valley bölgelerinde hizmet veren e-JEST araçlarımızın yanı sıra bu anlaşma ile Şirketimiz ABD pazarındaki varlığını artırma hedefindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213786BIST