***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKarsan Otomotiv, İskandinav ülkelerinin toplu taşıma otoritelerinden biri olan Norveçli VY Grup ile, Finlandiya Remoted firması tarafından Tampere şehrinde kullanılmasına yönelik 1 adet 8 metre Otonom e-Atak araç satışı için sözleşme imzalamıştır.Şirketimiz, bu sözleşme ile İskandinav ülkeleri pazarındaki varlığını artırma, otonom ve elektrikli araçlarımız ile toplu taşıma sorunlarına çözüm ortağı olma hedefindedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216837BIST