***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2024 09:48
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238755
BIST
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13:317.844
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BIST En Aktif Hisseler13:29
|OZSUB
|27,50
|58.311.776
|% 10,00
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|CATES
|55,75
|648.618.478
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.930.021
|% 9,93
|
|ETILR
|13,95
|29.473.502
|% 9,50
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|DOGUB
|20,16
|131.853.124
|% 9,21
|
|QNBFB
|250,25
|2.173.567
|% -9,98
|
|BEGYO
|4,41
|438.689.567
|% -9,82
|
|KRSTL
|12,33
|107.417.775
|% -7,64
|
|QNBFL
|892,00
|2.286.365
|% -6,99
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|DIRIT
|11,11
|996.645
|% -6,64
|
|AKBNK
|41,72
|3.623.256.757
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,42
|3.364.389.811
|% -3,78
|
|THYAO
|243,80
|2.635.011.801
|% -1,18
|
|GUBRF
|146,30
|2.381.740.619
|% 3,69
|
|ISCTR
|25,26
|2.336.265.453
|% -1,79
|
|YKBNK
|22,42
|3.364.389.811
|% -3,78
|
|ISCTR
|25,26
|2.336.265.453
|% -1,79
|
|BEGYO
|4,41
|438.689.567
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.623.256.757
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,13
|574.196.423
|% -0,49
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0917
|30,0979
|% 0,37
|
|Euro
|32,9849
|32,9926
|% -0,11
|
|Sterlin
|38,2646
|38,4565
|% 0,30
|
|Frank
|35,1261
|35,3377
|% 0,23
|
|Riyal
|7,9999
|8,0400
|% 0,33
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|927,01
|928,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,53
|997,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,75
|79,75
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.039,73
|2.040,01
|% 0,66
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