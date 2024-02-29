***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.02.2024 19:48
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karsan Otomotiv ile Hollanda Rotterdam Belediyesi, havaalanı ile şehir içi transfer işlemlerine yönelik iki adet 8 metre Otonom e-ATAK araç satışı için sözleşme imzalamıştır.
Otonom e-ATAK araçlarımızın teslimatının 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Şirketimiz, Avrupa pazarındaki varlığını artırma, otonom ve elektrikli araçlarımız ile toplu taşıma sorunlarına çözüm ortağı olmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253147
BIST