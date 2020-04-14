***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.04.2020 17:13
.01.2018 15.01.2018 16.01.2018 4,03 16,16 17,16 3.546.400 Evet
2 17.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 4,3 17,25 18,39 3.784.000 Evet
3 17.07.2018 16.07.2018 17.07.2018 4,52 18,13 19,38 3.977.600 Evet
4 16.10.2018 15.10.2018 16.10.2018 5,78 23,18 25,3 5.086.400 Evet
5 15.01.2019 14.01.2019 15.01.2019 7,13 28,6 31,81 6.274.400 Evet
6 16.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 5,55 22,6 24,17 4.884.000 Evet
7 16.07.2019 15.07.2019 16.07.2019 6,22 24,95 27,37 5.473.600 Evet
8 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 5,54 22,22 24,13 4.875.200 Evet
9 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020 4,68 18,77 20,14 4.118.400 Evet
10 14.04.2020 13.04.2020 14.04.2020 3,82 15,32 16,22 3.361.600 Evet
11 14.07.2020 13.07.2020 14.07.2020 4,08 16,36 17,4
12 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSKRSNE2018 ISIN kodlu 88.000.000 TL nominal tutarlı 1.092 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin 3.361.600 TL'lik 10. kupon ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837868
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