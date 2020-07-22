***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKRSN72311 ISIN kodlu tahvilin ihracı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 21.07.2023Vade (Gün Sayısı) 1.093Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKRSN72311Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.800.000Kupon Sayısı 12İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 3,2912 13,2 13,872 21.01.2021 20.01.2021 21.01.20213 22.04.2021 21.04.2021 22.04.20214 27.07.2021 26.07.2021 27.07.20215 22.10.2021 21.10.2021 22.10.20216 24.01.2022 21.01.2022 24.01.20227 25.04.2022 22.04.2022 25.04.20228 21.07.2022 20.07.2022 21.07.20229 21.10.2022 20.10.2022 21.10.202210 23.01.2023 20.01.2023 23.01.202311 20.04.2023 19.04.2023 20.04.202312 21.07.2023 20.07.2023 21.07.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Mayıs 2020 tarih ve 28/594 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 1.093 gün vadeli, 21.07.2023 itfa tarihli, TRSKRSN72311 ISIN kodlu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 42.800.000 TL nominal olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 22.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 23.07.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861258BIST