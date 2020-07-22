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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.07.2020 19:47
GÜNCEL HABERLER



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKRSN72311 ISIN kodlu tahvilin ihracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.093
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKRSN72311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.800.000
Kupon Sayısı 12
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 3,2912 13,2 13,87
2 21.01.2021 20.01.2021 21.01.2021
3 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021
4 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021
5 22.10.2021 21.10.2021 22.10.2021
6 24.01.2022 21.01.2022 24.01.2022
7 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022
8 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022
9 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022
10 23.01.2023 20.01.2023 23.01.2023
11 20.04.2023 19.04.2023 20.04.2023
12 21.07.2023 20.07.2023 21.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Mayıs 2020 tarih ve 28/594 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 1.093 gün vadeli, 21.07.2023 itfa tarihli, TRSKRSN72311 ISIN kodlu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 42.800.000 TL nominal olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 22.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 23.07.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861258


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.827,50 84.958.014 % 10,00  
ADEL 18,48 44.271.201 % 10,00  
CEMTS 11,00 197.691.382 % 10,00  
BUCIM 6,27 55.643.458 % 10,00  
KLNMA 47,52 85.947.476 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6931 8,7367 % 0,41  
Frank 7,3371 7,3813 % 0,82  
Riyal 1,8209 1,8301 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 23,31  
Altın Gr. 411 411 7,12  
Cumhuriyet 2.667 2.689 42,90  
Tam 2.747 2.759 44,00  
Yarım 1.333 1.350 21,50  
Çeyrek 669 676 10,70  
Gümüş.Ons 22,70 22,74 1,43  
Gümüş Gr. 5,00 5,00 0,33  
B. Petrol 44,24 44,24 -0,08  
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