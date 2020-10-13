***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.10.2020 15:47
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKRSNE2018 ISIN kodlu tahvilin 12. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKRSNE2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 88.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.01.2018 15.01.2018 16.01.2018 4,03 16,16 17,16 3.546.400 Evet
2 17.04.2018 16.04.2018 17.04.2018 4,3 17,25 18,39 3.784.000 Evet
3 17.07.2018 16.07.2018 17.07.2018 4,52 18,13 19,38 3.977.600 Evet
4 16.10.2018 15.10.2018 16.10.2018 5,78 23,18 25,3 5.086.400 Evet
5 15.01.2019 14.01.2019 15.01.2019 7,13 28,6 31,81 6.274.400 Evet
6 16.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 5,55 22,6 24,17 4.884.000 Evet
7 16.07.2019 15.07.2019 16.07.2019 6,22 24,95 27,37 5.473.600 Evet
8 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 5,54 22,22 24,13 4.875.200 Evet
9 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020 4,68 18,77 20,14 4.118.400 Evet
10 14.04.2020 13.04.2020 14.04.2020 3,82 15,32 16,22 3.361.600 Evet
11 14.07.2020 13.07.2020 14.07.2020 4,08 16,36 17,4 3.590.400 Evet
12 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 3,57 14,32 15,11 3.141.600 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 88.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSKRSNE2018 ISIN kodlu 88.000.000 TL nominal tutarlı 1.092 gün vadeli 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli tahvilin 88.000.000 TL'lik anapara ve 3.141.600 TL'lik 12. kupon ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881182
BIST