***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKRSNE2216 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 03.10.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKRSNE2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.650.000Kupon Sayısı 8İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 4,0796 16,1854 17,1915 924.029,4 Evet2 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 4,3952 17,6291 18,8304 995.512,8 Evet3 06.07.2021 05.07.2021 06.07.2021 5,2047 20,876 22,56964 05.10.2021 04.10.2021 05.10.20215 04.01.2022 03.01.2022 04.01.20226 05.04.2022 04.04.2022 05.04.20227 05.07.2022 04.07.2022 05.07.20228 03.10.2022 30.09.2022 03.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSKRSNE2216 ISIN kodlu 22.650.000 TL nominal tutarlı 728 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin 995.512,80 TL'lik 2. kupon ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923818BIST