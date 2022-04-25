***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKRSN72311 ISIN kodlu tahvilin 7. Kupon Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 21.07.2023Vade (Gün Sayısı) 1.093Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKRSN72311Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.800.000Kupon Sayısı 12İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 3,2912 13,2 13,87 1.408.633,58 Evet2 21.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 4,1481 16,64 17,71 1.775.386,78 Evet3 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 4,3668 17,52 18,7 1.868.990,39 Evet4 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 5,3606 20,38 21,96 2.294.336,79 Evet5 22.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 4,9757 20,88 22,6 2.129.599,58 Evet6 24.01.2022 21.01.2022 24.01.2022 5,4378 21,11 22,83 2.327.378,38 Evet7 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 6,1778 24,78 27,18 2.644.098,39 Evet8 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 5,73119 21.10.2022 20.10.2022 21.10.202210 23.01.2023 20.01.2023 23.01.202311 20.04.2023 19.04.2023 20.04.202312 21.07.2023 20.07.2023 21.07.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JVR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(Trk) 28.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSKRSN72311 ISIN kodlu 42.800.000 TL nominal tutarlı 1.093 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin 2.644.098,39 TL'lik 7. kupon ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup, bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023482BIST