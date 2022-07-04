***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKRSNE2216 ISIN Kodlu tahvilin 8. Kupon Ödemesi Faiz Oranı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 03.10.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKRSNE2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.650.000Kupon Sayısı 8İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.01.2021 04.01.2021 96 16,1854 17,1915 924.029,4 Evet2 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 4,3952 17,6291 18,8304 995.512,8 Evet3 06.07.2021 05.07.2021 06.07.2021 5,2047 20,876 22,5696 1.178.864,55 Evet4 05.10.2021 04.10.2021 05.10.2021 5,1725 20,7468 22,4192 1.171.571,25 Evet5 04.01.2022 03.01.2022 04.01.2022 5,1295 20,5744 22,2186 1.161.831,75 Evet6 05.04.2022 04.04.2022 05.04.2022 6,184 24,804 27,2104 1.400.676 Evet7 05.07.2022 04.07.2022 05.07.2022 6,5914 26,438 29,17948 03.10.2022 30.09.2022 03.10.2022 6,3519 25,7605 28,371Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (Trk) 28.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 22.650.000 TL tutarındaki tahvilin 03.10.2022 tarihinde yapılacak olan 8. Kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,3519 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041363BIST