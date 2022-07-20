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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.07.2022 17:28
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKRSN72311 ISIN Kodlu tahvilin 9. Kupon Ödemesi Faiz Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.093
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKRSN72311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.800.000
Kupon Sayısı 12
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 3,2912 13,2 13,87 1.408.633,58 Evet
2 21.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 4,1481 16,64 17,71 1.775.386,78 Evet
3 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 4,3668 17,52 18,7 1.868.990,39 Evet
4 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 5,3606 20,38 21,96 2.294.336,79 Evet
5 22.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 4,9757 20,88 22,6 2.129.599,58 Evet
6 24.01.2022 21.01.2022 24.01.2022 5,4378 21,11 22,83 2.327.378,38 Evet
7 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 6,1778 24,78 27,18 2.644.098,39 Evet
8 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 5,7311 24,04 26,34
9 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 6,2321 24,73 27,11
10 23.01.2023 20.01.2023 23.01.2023
11 20.04.2023 19.04.2023 20.04.2023
12 21.07.2023 20.07.2023 21.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JVR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(Trk) 28.09.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSKRSN72311 ISIN Kodlu Tahvilimizin 21.10.2022 tarihinde yapılacak 9. kupon ödemesine ilişkin faiz oranı %6,2321 olarak kesinleşmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047022


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Yarım 3.200 3.244 3,00  
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