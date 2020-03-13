***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.09.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, Şirketimizin 2 Eylül 2019 tarih ve 2019/30 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında yenilenerek belirlenen sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım planı aynı gün KAP'ta ve internet sitesinde yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur.Konuya ilişkin hazırlanan Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828977BIST