***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.04.2020 17:40
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OKAN BAŞ CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Kök Teknoloji A.Ş. adına Tüzel Kişi Temsilci), Industria Italiana Autobus S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi, MaaS Global OY Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan USA LLC Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET MUZAFFER ARPACIOĞLU Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Başkanı, Hervouet Corporate Lease Yönetim Kurulu Başkanı, Karland A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
KENAN KAYA Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Üyesi
ALPER BULUCU Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Üretim Direktörlüğü, Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841796
BIST
17:30100.724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -871,25
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:306,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:307,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0536
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6141
En Düşük
7,5375
17:30383,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 383,30
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.633.316
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.926.423
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|54.038.325
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|ISMEN
|5,74
|110.458.690
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.910.030
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.791.827
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.755.038
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.386.389.562
|% -0,83
|
|THYAO
|10,61
|692.925.158
|% -0,09
|
|ASELS
|26,98
|608.865.745
|% -1,53
|
|PETKM
|3,54
|481.230.708
|% -1,67
|
|AFYON
|2,69
|442.485.663
|% 5,91
|
|ADESE
|1,46
|263.559.682
|% -5,19
|
|AFYON
|2,69
|442.485.663
|% 5,91
|
|GARAN
|8,34
|1.386.389.562
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,09
|313.299.150
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,06
|154.971.350
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7309
|8,7747
|% 1,04
|
|Frank
|7,1802
|7,2235
|% 1,01
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,98
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-2,50
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-2,60
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,30
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,65
|26,65
|2,43
|
Seans Raporu
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17:39DENGE
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Endeks 100, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 15 altında . İşlem hacmi 11, 107.00 milyon TL de
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17:36ADESE
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 084, 715 adet işlem
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17:35PAPIL
Yüzde -6.83 oranında düşüşle 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 604, 548 adet işlem