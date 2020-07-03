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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.07.2020 09:03
GÜNCEL HABERLER



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KARSAN OTOMOTİV SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMA A.Ş. OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMASI 50000 12500 TRY 25 İŞTİRAK
KARSAN USA LLC SATIŞ PAZARLAMA 0 0 USD 100 BAĞLI ORTAKLIK
KARSAN EUROPE SRL ARAÇ SATIŞI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ 700000 700000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
KARSAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ARAÇ VE YEDEK PARÇA SATIŞ VE PAZARLAMASI 5000000 5000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A. OTOBÜS ÜRETİMİ, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI 21050000 6019000 EUR 28,59 İŞTİRAK
MAAS GLOBAL OY ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ 54012224 2103123 EUR 8,04 FİNANSAL YATIRIM
HERVOUET CORPORATE INDUSTRY SAS OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMASI 1400000 700000 EUR 50 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854289


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHEVA 2,26 26.795.146 % 0,00  
YKGYO 4,00 45.210.283 % 0,00  
SASA 11,47 290.550.670 % 0,00  
SODA 6,57 333.998.189 % 0,00  
TIRE 7,15 83.783.850 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5270 8,5697 % 0,09  
Frank 7,2179 7,2614 % -0,04  
Riyal 1,8220 1,8311 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -0,02  
Altın Gr. 391 391 -0,10  
Cumhuriyet 2.593 2.634 12,00  
Tam 2.608 2.621 0,40  
Yarım 1.267 1.282 0,20  
Çeyrek 634 642 0,10  
Gümüş.Ons 18,00 18,03 0,07  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,01  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37  
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