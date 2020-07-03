***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.07.2020 09:03
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KARSAN OTOMOTİV SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMA A.Ş. OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMASI 50000 12500 TRY 25 İŞTİRAK
KARSAN USA LLC SATIŞ PAZARLAMA 0 0 USD 100 BAĞLI ORTAKLIK
KARSAN EUROPE SRL ARAÇ SATIŞI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ 700000 700000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
KARSAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ARAÇ VE YEDEK PARÇA SATIŞ VE PAZARLAMASI 5000000 5000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A. OTOBÜS ÜRETİMİ, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI 21050000 6019000 EUR 28,59 İŞTİRAK
MAAS GLOBAL OY ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ 54012224 2103123 EUR 8,04 FİNANSAL YATIRIM
HERVOUET CORPORATE INDUSTRY SAS OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMASI 1400000 700000 EUR 50 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854289
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
0
En Düşük
0
18:056,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8572
En Düşük
6,8453
18:057,7103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7178
En Düşük
7,6844
18:05391,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 391,51
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,68
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|SASA
|11,47
|290.550.670
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|333.998.189
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|SMART
|8,52
|99.406.457
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,30
|192.093.714
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 0,00
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 0,00
|
|HALKB
|6,21
|401.576.732
|% 0,00
|
|ADESE
|2,09
|383.623.049
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,69
|371.360.362
|% 0,00
|
|ODAS
|2,55
|381.855.223
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,39
|114.045.916
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,08
|254.990.483
|% 0,00
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5270
|8,5697
|% 0,09
|
|Frank
|7,2179
|7,2614
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-0,02
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.634
|12,00
|
|Tam
|2.608
|2.621
|0,40
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|0,20
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
|
Seans Raporu
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10:01MARTI
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Endeks 116, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 19, 376.00 milyon TL de
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17:58KAPLM
Yüzde 7.34 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 638, 922 adet işlem
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17:57AVTUR
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 968 adet işlem