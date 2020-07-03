***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKARSAN OTOMOTİV SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMA A.Ş. OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMASI 50000 12500 TRY 25 İŞTİRAKKARSAN USA LLC SATIŞ PAZARLAMA 0 0 USD 100 BAĞLI ORTAKLIKKARSAN EUROPE SRL ARAÇ SATIŞI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ 700000 700000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKKARSAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ARAÇ VE YEDEK PARÇA SATIŞ VE PAZARLAMASI 5000000 5000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKINDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A. OTOBÜS ÜRETİMİ, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI 21050000 6019000 EUR 28,59 İŞTİRAKMAAS GLOBAL OY ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ 54012224 2103123 EUR 8,04 FİNANSAL YATIRIMHERVOUET CORPORATE INDUSTRY SAS OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMASI 1400000 700000 EUR 50 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854289BIST