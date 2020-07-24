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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.07.2020 10:45
GÜNCEL HABERLER



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 21.02.2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR
TAHVİL 19.10.2017 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
TAHVİL 27.07.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL 200000000 TRY Yurtiçi 11.08.2017 11.08.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yok
TAHVİL 400000000 TRY Yurtiçi 07.05.2020 07.05.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yok




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861556


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 13,31 886.925 % 10,00  
KONYA 413,80 11.036.874 % 9,99  
FRIGO 32,58 1.057.156 % 9,99  
PKENT 652,10 871.206 % 9,98  
EKIZ 9,15 143.115 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6971 8,7407 % 0,08  
Frank 7,3744 7,4189 % 0,16  
Riyal 1,8202 1,8294 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 7,60  
Altın Gr. 417 417 2,02  
Cumhuriyet 2.714 2.738 14,70  
Tam 2.795 2.810 15,10  
Yarım 1.357 1.374 7,40  
Çeyrek 681 688 3,60  
Gümüş.Ons 22,69 22,73 0,11  
Gümüş Gr. 4,98 4,99 0,01  
B. Petrol 43,07 43,07 -0,26  
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