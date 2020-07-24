***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.07.2020 10:45
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 21.02.2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR
TAHVİL 19.10.2017 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
TAHVİL 27.07.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL 200000000 TRY Yurtiçi 11.08.2017 11.08.2018 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yok
TAHVİL 400000000 TRY Yurtiçi 07.05.2020 07.05.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861556
BIST
10:49119.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -17,43
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.121
En Düşük
118.221
10:496,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8501
En Düşük
6,8335
10:497,9529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
10:49417,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,09
|Açılış
|: 417,30
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,42
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|11.036.874
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|871.206
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,15
|143.115
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|11.691.322
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|AKGUV
|4,58
|3.812.425
|% -5,76
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,32
|862.016.668
|% 0,51
|
|SISE
|6,63
|720.125.544
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,33
|294.719.302
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,42
|241.355.744
|% 4,25
|
|SODA
|7,35
|218.480.425
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|294.719.302
|% 0,00
|
|SISE
|6,63
|720.125.544
|% 5,24
|
|TRKCM
|4,42
|241.355.744
|% 4,25
|
|TSKB
|1,26
|56.933.742
|% 0,00
|
|ODAS
|2,75
|96.232.080
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6971
|8,7407
|% 0,08
|
|Frank
|7,3744
|7,4189
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8202
|1,8294
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.738
|14,70
|
|Tam
|2.795
|2.810
|15,10
|
|Yarım
|1.357
|1.374
|7,40
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,01
|
|B. Petrol
|43,07
|43,07
|-0,26
|