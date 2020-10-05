***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.10.2020 17:42
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 21.02.2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZAR
TAHVİL 19.10.2017 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
TAHVİL 27.07.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
TAHVİL 06.10.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878271
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
18:059,1569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0603
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
18:05477,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,06
|Açılış
|: 477,93
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGCYO
|1,43
|596.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.911.301
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.039
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|138.026.669
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.976,80
|1.917.773
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.339.362
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.952.514
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.774.316
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.442.533
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|882.611.715
|% 1,63
|
|GARAN
|7,18
|764.855.956
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|560.865.222
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|349.248.173
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,24
|374.298.109
|% 5,16
|
|ODAS
|3,02
|432.657.005
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7611
|7,7648
|% 0,09
|
|Euro
|9,1482
|9,1569
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,0471
|10,0975
|% 0,40
|
|Frank
|8,4503
|8,5012
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0649
|2,0753
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|14,61
|
|Altın Gr.
|478
|478
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,15
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|2,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
-
17:59INFO
Yüzde 9.63 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 171 adet işlem
-
17:58POLHO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 350, 617 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem