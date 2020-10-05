***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 21.02.2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZARTAHVİL 19.10.2017 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARITAHVİL 27.07.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARITAHVİL 06.10.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878271BIST