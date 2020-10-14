***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2020 10:52
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 21.02.2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZAR
TAHVİL 27.07.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
TAHVİL 06.10.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL 400000000 TRY Yurtiçi 07.05.2020 07.05.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881449
BIST
12:191.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:197,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9550
En Düşük
7,9010
12:199,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:19485,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,74
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ESEN
|12,43
|751.443
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.447.032
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.239.912
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|966.665
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.447.655
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.769.292
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|515.327.665
|% -2,49
|
|SISE
|6,78
|464.109.995
|% 0,59
|
|GARAN
|7,10
|423.817.338
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,65
|380.127.247
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,92
|353.946.089
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,92
|353.946.089
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|515.327.665
|% -2,49
|
|TSKB
|1,19
|197.598.009
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,65
|380.127.247
|% 0,55
|
|ODAS
|3,59
|340.674.111
|% 1,13
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9500
|7,9550
|% 0,45
|
|Euro
|9,3266
|9,3313
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,2460
|10,2974
|% 0,32
|
|Frank
|8,6497
|8,7018
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1129
|2,1235
|% 0,39
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|6,76
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,70
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.197
|3.276
|20,92
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|10,12
|
|Çeyrek
|775
|792
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|0,16
|