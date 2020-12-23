***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2020 17:55
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OKAN BAŞ CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Kök Teknoloji A.Ş. adına Tüzel Kişi Temsilci), MaaS Global OY Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan USA LLC Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET MUZAFFER ARPACIOĞLU İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Başkanı, Hervouet Corporate Lease Yönetim Kurulu Başkanı, Karland A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
KENAN KAYA Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Üyesi
ALPER BULUCU Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Üretim Direktörlüğü, Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü -
DENİZ ÇETİN İhracat Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894495
BIST
17:591.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:597,6386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0207
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:599,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0265
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:59460,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,65
|Açılış
|: 460,62
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ALCAR
|374,10
|336.083.098
|% 10,00
|
|BRYAT
|612,80
|118.570.814
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.272.389
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.541.057
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.131.616
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.684.935.649
|% 9,72
|
|GARAN
|9,96
|1.539.916.472
|% -0,80
|
|PETKM
|5,05
|1.426.253.678
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.159.566.414
|% 2,70
|
|THYAO
|12,43
|871.764.761
|% 0,08
|
|SKBNK
|1,58
|1.684.935.649
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.159.566.414
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,18
|703.260.683
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.426.253.678
|% 3,48
|
|ISGYO
|2,45
|462.398.562
|% 2,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6345
|7,6386
|% -0,27
|
|Euro
|9,3308
|9,3386
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,2869
|10,3385
|% 0,85
|
|Frank
|2,0286
|2,0388
|% -0,30
|
|Riyal
|460,6860
|460,8160
|% 0,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|12,32
|
|Altın Gr.
|461
|461
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,10
|
|B. Petrol
|50,56
|50,56
|0,48
|
Seans Raporu
17:59
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17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
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17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
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17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
-
17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem