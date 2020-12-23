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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.12.2020 17:55



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OKAN BAŞ CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Kök Teknoloji A.Ş. adına Tüzel Kişi Temsilci), MaaS Global OY Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan USA LLC Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET MUZAFFER ARPACIOĞLU İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Başkanı, Hervouet Corporate Lease Yönetim Kurulu Başkanı, Karland A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
KENAN KAYA Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Üyesi
ALPER BULUCU Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Üretim Direktörlüğü, Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü -
DENİZ ÇETİN İhracat Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894495


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Altın Ons 1.874 1.874 12,32  
Altın Gr. 461 461 2,78  
Cumhuriyet 3.044 3.090 -14,00  
Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,59 25,62 0,40  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,10  
B. Petrol 50,56 50,56 0,48  
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