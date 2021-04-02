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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.04.2021 09:28



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Deniz Özer Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 09.01.2012 0216 499 65 50 - 3195 deniz.ozer@karsan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 204658 / 700469 / 305184
İbrahim Onur Baysal Hukuk Koordinatörü 02.04.2020 0216 499 65 50 - 3116 onur.baysal@karsan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Gayrimenkul Değerleme Lisansı 214089 / 701018 / 309889 / 600838 / 411064




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922746


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Altın Gr. 451 451 0,08  
Cumhuriyet 2.984 3.029 4,00  
Tam 2.968 3.044 2,71  
Yarım 1.434 1.473 1,30  
Çeyrek 719 736 0,65  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 -0,03  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
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