***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.04.2021 09:28
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Deniz Özer Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 09.01.2012 0216 499 65 50 - 3195 deniz.ozer@karsan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 204658 / 700469 / 305184
İbrahim Onur Baysal Hukuk Koordinatörü 02.04.2020 0216 499 65 50 - 3116 onur.baysal@karsan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Gayrimenkul Değerleme Lisansı 214089 / 701018 / 309889 / 600838 / 411064
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922746
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
0
En Düşük
0
18:058,0580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0476
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,1260
En Düşük
8,0139
18:059,5107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0799
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,5962
En Düşük
9,4730
18:05449,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,81
|Açılış
|: 449,73
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
448,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0389
|8,0544
|% -0,63
|
|Euro
|9,4778
|9,5091
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,1225
|11,1782
|% -0,53
|
|Frank
|8,5240
|8,5754
|% -0,58
|
|Riyal
|2,1424
|2,1531
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|6,31
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 895 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 12 artarak (% 2.26 ) 1, 229
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, OSMEN, JANTS, BJKAS, BURVA, MMCAS, ARZUM, VANGD, GSRAY, SAYAS
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17:56
DNISI, DMSAS, BIZIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ETYAT, SODSN, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında