***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.07.2022 17:47
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OKAN BAŞ CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan USA LLC Şirket Müdürü
AHMET MUZAFFER ARPACIOĞLU İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karland A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
KENAN KAYA Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Üyesi
ALPER BULUCU Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Üretim Direktörlüğü, Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü -
DENİZ ÇETİN İhracat Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi İhracat Genel Müdür Yardımcısı Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Lease Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047591
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0859
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
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17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,1073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0939
|Açılış
|: 18,1900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05986,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,26
|Açılış
|: 986,33
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8556
|17,8580
|% 0,48
|
|Euro
|18,0743
|18,1073
|% -0,52
|
|Sterlin
|21,4113
|21,5187
|% 0,26
|
|Frank
|18,4745
|18,5858
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7383
|4,7621
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-2,21
|
|Altın Gr.
|986
|986
|3,40
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.640
|6.714
|-2,00
|
|Yarım
|3.236
|3.282
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|-1,03
|