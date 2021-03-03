***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2021Karar Sayısı2021/10Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 02 / 03 / 2021KARAR SAYISI : 2021 / 1002.03.2021SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından düzenlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolar ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1), Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve SPK'nın 10.01.2019 tarihli İlke Kararı'na uyumlu olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nİn linkini de içeren faaliyet raporumuz ile URF ve KYBF'nin SPK düzenlemeleri doğrultusundaa) Tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo, faaliyet raporu, URF ve KYBF'nin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıMehmet Altan SUNGAR Nevzat TÜFEKÇİOĞLUMali İşler ve Finans Genel Müdür YardımcısıKenan KAYAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914707BIST