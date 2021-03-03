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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

03.03.2021 03:13



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2021
Karar Sayısı
2021/10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 02 / 03 / 2021
KARAR SAYISI : 2021 / 10                                                                               
02.03.2021         
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından düzenlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolar ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1),   Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve SPK'nın 10.01.2019 tarihli İlke Kararı'na uyumlu olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nİn linkini de içeren faaliyet raporumuz ile URF ve KYBF'nin SPK düzenlemeleri doğrultusunda
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo, faaliyet raporu, URF ve KYBF'nin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla, 
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi                                   Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Mehmet Altan SUNGAR                                                            Nevzat TÜFEKÇİOĞLU
   
Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı                                   
Kenan KAYA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914707


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