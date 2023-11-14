***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) tarafından onaylanan Karsan 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporumuz internet sitemizde yayınlanmıştır.İnternet sitemizdeki sürdürülebilirlik raporumuzun linki : https://www.karsan.com/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporuKamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217752BIST