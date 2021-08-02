***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıOyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.(Oyak Renault)Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih02/08/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiHasılata ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.AçıklamalarKarsan ile Oyak Renault arasında, Renault Megane Sedan markalı araçların Karsan tarafından üretilmesine ilişkin anlaşmaya varılmış olup, 02/08/2021 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin süresi üretim başlangıç tarihinden itibaren (5) beş yıldır. Sözleşme uyarınca üretim başlangıcı için gerekli yatırımların 1,5 yıl sürede tamamlanması planlanmaktadır. İlgili üretimin Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarı 210 Milyon TL'dir. Söz konusu yatırım yıllık 55.000 adetlik kapasiteye cevap verecek şekilde olacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954033BIST