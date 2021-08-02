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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

02.08.2021 09:20



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.(Oyak Renault)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Hasılata ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Karsan ile Oyak Renault arasında, Renault Megane Sedan markalı araçların Karsan tarafından üretilmesine ilişkin anlaşmaya varılmış olup, 02/08/2021 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin süresi üretim başlangıç tarihinden itibaren (5) beş yıldır.  Sözleşme uyarınca üretim başlangıcı için gerekli yatırımların 1,5 yıl sürede tamamlanması planlanmaktadır. İlgili üretimin Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarı 210 Milyon TL'dir. Söz konusu yatırım yıllık 55.000 adetlik kapasiteye cevap verecek şekilde olacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954033


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