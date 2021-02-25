***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde 2 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen değişiklik çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının sürdürülebilirlik uyum çerçevesini de kapsaması amacı ile ekteki şekilde güncellenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912937BIST