***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.02.2021 17:45
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde 2 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen değişiklik çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının sürdürülebilirlik uyum çerçevesini de kapsaması amacı ile ekteki şekilde güncellenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912937
BIST
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|LINK
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|119.043.078
|% 10,00
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|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
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|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
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|SEKUR
|36,30
|5.735.763
|% 10,00
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|PAMEL
|23,76
|7.198.445
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|KARSN
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|EMNIS
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|991.075
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|NIBAS
|25,68
|7.394.328
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|RODRG
|21,16
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|MNDRS
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|THYAO
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|2.765.439.989
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|PETKM
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|KOZAL
|128,20
|1.798.861.657
|% -3,97
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|SASA
|41,70
|1.781.570.401
|% 4,41
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|PGSUS
|88,40
|1.664.024.324
|% 6,76
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|EKGYO
|2,31
|1.373.497.868
|% 1,76
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|PETKM
|5,28
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|TSKB
|1,72
|559.860.389
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|KARSN
|4,23
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|IHLAS
|0,89
|234.808.368
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|Dolar
|7,2137
|7,2194
|% 0,70
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|Euro
|8,8341
|8,8448
|% 1,36
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|Sterlin
|10,1754
|10,2264
|% 0,68
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|Frank
|7,9400
|7,9879
|% 0,82
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|Riyal
|1,9165
|1,9261
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|Alış
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|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-24,03
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|Altın Gr.
|411
|411
|-4,17
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|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
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|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
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|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
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|Gümüş.Ons
|27,80
|27,83
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
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|B. Petrol
|65,81
|65,81
|-0,37
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Seans Raporu
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17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
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Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
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17:54SASA
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