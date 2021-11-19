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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

19.11.2021 20:22
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 27 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'unda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Ayşe Belma ÖZTÜRKKAL, yürütmekte olduğu akademik çalışmalara ve aldığı idari görev nedeni ile çalıştığı üniversitedeki idari işlere daha fazla vakit ayırmak amacıyla, kendi isteği ile 19 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve dolayısıyla Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'nden istifa etmiştir.
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinde Sayın Ayşe Belma ÖZTÜRKKAL'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe halihazırda şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Müfit ATASEVEN atanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978847


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