***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.11.2021 20:22
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'unda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Ayşe Belma ÖZTÜRKKAL, yürütmekte olduğu akademik çalışmalara ve aldığı idari görev nedeni ile çalıştığı üniversitedeki idari işlere daha fazla vakit ayırmak amacıyla, kendi isteği ile 19 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve dolayısıyla Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'nden istifa etmiştir.
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinde Sayın Ayşe Belma ÖZTÜRKKAL'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe halihazırda şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Müfit ATASEVEN atanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978847
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0511,2694
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,2334
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,3463
En Düşük
10,8299
18:0512,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1634
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,8301
En Düşük
12,3010
18:05670,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 9,81
|Açılış
|: 670,31
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
679,45
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|2,86
|31.828.950
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
|
|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
|
|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,70
|503.844.273
|% -8,22
|
|TAVHL
|27,74
|377.909.421
|% -6,60
|
|DOCO
|952,00
|70.537.221
|% -6,26
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% -1,55
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2448
|11,2694
|% 2,11
|
|Euro
|12,6989
|12,7280
|% 1,30
|
|Sterlin
|15,1130
|15,1888
|% 1,72
|
|Frank
|12,0875
|12,1603
|% 1,72
|
|Riyal
|2,9961
|3,0111
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-11,69
|
|Altın Gr.
|671
|671
|10,23
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,94
|8,95
|0,14
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|-2,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ