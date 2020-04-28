***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 11:46
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840661
BIST
13:01101.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 284,32
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
13:016,9951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
13:017,6060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
13:01384,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,15
|Açılış
|: 384,13
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|3,08
|272.580
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|603.889
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.653
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|264.989.121
|% 9,99
|
|KUTPO
|9,69
|17.697.335
|% 9,99
|
|CASA
|18,09
|382.652
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|238.866
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,52
|69.997
|% -9,57
|
|BMELK
|2,85
|538.595
|% -9,52
|
|MZHLD
|13,23
|53.240
|% -5,50
|
|ECILC
|5,28
|677.042.193
|% 3,33
|
|GARAN
|8,46
|590.149.975
|% 1,20
|
|THYAO
|10,84
|424.825.953
|% 0,18
|
|ASELS
|27,46
|334.659.411
|% -0,07
|
|MPARK
|16,30
|264.989.121
|% 9,99
|
|ECILC
|5,28
|677.042.193
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,13
|163.603.845
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|590.149.975
|% 1,20
|
|TSKB
|1,07
|60.019.150
|% 0,94
|
|PETKM
|3,54
|181.503.287
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7121
|8,7558
|% 0,63
|
|Frank
|7,1600
|7,2032
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8553
|1,8646
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-5,95
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.521
|-4,10
|
|Tam
|2.529
|2.583
|-4,20
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|-2,10
|
|Çeyrek
|618
|632
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,67
|23,67
|0,60
|