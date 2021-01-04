***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2021 10:49
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896564
BIST
12:051.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.496
En Düşük
1.479
12:057,3736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0563
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:059,0695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:05458,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,45
|Açılış
|: 458,44
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:05
|NIBAS
|57,20
|17.340.590
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.434.813
|% 9,99
|
|MAALT
|122,20
|12.102.754
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.763.384
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|90.225.893
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|CLEBI
|166,40
|54.040.967
|% -8,83
|
|VKING
|8,38
|6.281.084
|% -6,89
|
|RTALB
|28,20
|18.070.034
|% -6,87
|
|GUBRF
|83,00
|781.372.780
|% -3,54
|
|KOZAL
|104,10
|641.917.317
|% 7,65
|
|GARAN
|10,44
|548.844.641
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,21
|507.318.687
|% 3,27
|
|SISE
|7,39
|505.826.819
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,21
|507.318.687
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,15
|400.428.218
|% 2,27
|
|TSKB
|1,81
|228.012.283
|% 1,69
|
|SKBNK
|1,56
|164.914.763
|% 3,31
|
|KARSN
|3,49
|357.540.781
|% 7,38
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3707
|7,3736
|% -0,76
|
|Euro
|9,0593
|9,0695
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,0732
|10,1238
|% -0,53
|
|Frank
|8,3476
|8,3979
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9609
|1,9708
|% -0,69
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|35,80
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|37,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|35,65
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|17,24
|
|Çeyrek
|733
|750
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,17
|
|B. Petrol
|53,13
|53,13
|1,33
|