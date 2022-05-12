***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 11:50
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029633
BIST
12:052.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -65,63
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.382
12:0515,4007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0988
|Açılış
|: 15,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
12:0516,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0649
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
12:05914,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,06
|Açılış
|: 914,69
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,78
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler12:04
|GLBMD
|7,15
|10.500.528
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.900.319
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|15.739.299
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,86
|57.031.931
|% 9,51
|
|ULUUN
|11,10
|209.797.122
|% 6,94
|
|LIDFA
|6,21
|561.105
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|60.450.782
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|740.470
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.569.242
|% -9,95
|
|DENGE
|1,76
|7.263.785
|% -8,33
|
|THYAO
|41,22
|1.676.161.424
|% -2,32
|
|SISE
|19,39
|1.226.250.273
|% -2,86
|
|KRDMD
|15,93
|1.054.249.637
|% -4,44
|
|SAHOL
|19,36
|840.974.225
|% -3,97
|
|EREGL
|32,88
|785.227.723
|% -3,69
|
|EKGYO
|2,69
|429.944.187
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,59
|487.918.097
|% -2,34
|
|DOHOL
|3,55
|274.073.483
|% -2,74
|
|ODAS
|2,33
|172.654.447
|% -4,90
|
|KRDMD
|15,93
|1.054.249.637
|% -4,44
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3920
|15,3956
|% 0,61
|
|Euro
|16,1421
|16,2020
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,6651
|18,7587
|% -0,12
|
|Frank
|15,3744
|15,4670
|% 0,26
|
|Riyal
|4,0900
|4,1105
|% 0,55
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-3,41
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,41
|
|Cumhuriyet
|6.147
|6.240
|-23,00
|
|Tam
|6.107
|6.263
|-29,37
|
|Yarım
|2.952
|3.029
|-14,21
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-7,11
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,31
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,13
|
Seans Raporu
12:04
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12:18ARSAN
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 195, 310 adet işlem
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12:17XU100
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12:17AYEN
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 470, 288 adet işlem
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12:16OYAKC
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 292, 104 adet işlem
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12:15ARASE
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 89.60 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 012 adet işlem