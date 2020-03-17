***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2020 09:09
***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KARTN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Asil Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829562
BIST
11:4484.659
En Yüksek
|Değişim
|: -3,67%
|| -3.229,29
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
84.507
11:446,4533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4533
En Düşük
6,4177
11:447,1726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0203
|Açılış
|: 7,1740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:44307,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -5,85
|Açılış
|: 308,03
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.545.431
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|119.297
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|PENGD
|2,34
|3.241.537
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|2.640.778
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|1.555.784
|% -10,00
|
|AVTUR
|0,99
|1.140.492
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|6.172.737
|% -10,00
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|ASELS
|21,86
|244.846.196
|% -4,62
|
|GARAN
|8,09
|192.983.919
|% -1,22
|
|AKBNK
|5,88
|80.834.231
|% -1,51
|
|YKBNK
|2,00
|75.024.013
|% -1,48
|
|IHLGM
|0,78
|39.025.537
|% -9,30
|
|TSKB
|0,88
|41.020.413
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|75.024.013
|% -1,48
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|KARSN
|1,23
|33.931.528
|% -3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8608
|7,9002
|% -0,12
|
|Frank
|6,7500
|6,7906
|% -0,23
|
|Riyal
|1,7139
|1,7225
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|-29,74
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,35
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,31
|12,35
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|30,77
|30,77
|0,72
|
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