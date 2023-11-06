***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklamalar01/01/2023-30/09/2023 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporumuz İlişikte PDF dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214693BIST