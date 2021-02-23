***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden DeğerleNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.837.014 93.298.657 7.529 -1.302.312 -1.302.312 -1.302.312 0 0 29.619.682 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.619.682 0 0 0 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998Transferler0 0 0 0 3.435.968 110.065.639 -113.501.607 -3.435.968 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 81.344.785 81.344.785 81.344.785 54.895 81.399.680Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-930.387 -930.387 -930.387 0 0 0 -930.387 -930.387Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -32.005.680 -32.005.680 -32.005.680 -17.296 -32.022.976Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.837.014 93.298.657 7.529 -2.232.699 -2.232.699 -2.232.699 0 0 33.055.650 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315Transferler72.162.986 -72.162.986 0 0 0 0 2.270.532 79.074.253 -81.344.785 -2.270.532 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 137.264.514 137.264.514 137.264.514 88.219 137.352.733Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-899.346 -899.346 -899.346 0 0 0 -899.346 -899.346Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -18.783.005 -18.783.005 -18.783.005 -27.907 -18.810.912Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 133.081.463Peşin Ödenmiş Giderler5-17 13.320.564 10.666.154İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 7.613.374 4.433.935İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 5.707.190 6.232.219Diğer Dönen Varlıklar17 778.540 3.968.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 778.540 3.968.580ARA TOPLAM421.232.621 303.489.985TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR421.232.621 303.489.985DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 0Vadeli Mevduatlar0 0Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 44.250 41.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 44.250 41.895Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 229.270 229.270Maddi Duran Varlıklar11 233.217.556 205.839.987Arazi ve Arsalar24.059.097 24.059.097Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6.564.859 5.303.462Binalar36.157.840 29.475.356Tesis, Makine ve Cihazlar149.243.936 126.863.385Taşıtlar972.843 1.185.393Mobilya ve Demirbaşlar7.971.182 7.026.936Özel Maliyetler65.525 96.983Yapılmakta Olan Yatırımlar7.497.489 11.088.370Diğer Maddi Duran Varlıklar684.785 741.005Kullanım Hakkı Varlıkları5.295.181 3.254.901Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.487.585 4.232.424Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.487.585 4.232.424Peşin Ödenmiş Giderler17 10.812.307 7.668.325İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 10.812.307 7.668.325Ertelenmiş Vergi Varlığı25 24.272.551 24.173.907Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR277.358.700 245.440.709TOPLAM VARLIKLAR698.591.321 548.930.694KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5-7 760.356 1.794.224İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar168.528 758.422Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-7 168.528 758.422Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 591.828 1.035.802Banka Kredileri7 0 911.950Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 591.828 123.852Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar5-6 80.459.983 64.945.639İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 59.852 54.906İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 80.400.131 64.890.733Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.286.264 2.810.582Diğer Borçlar5-8 4.967.114 2.500.853İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 38.451 23.666İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.928.663 2.477.187Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 7.694.586 356.401Kısa Vadeli Karşılıklar14-16 4.530.238 3.083.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.839.717 1.000.099Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.690.521 2.082.946Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 0 0ARA TOPLAM101.698.541 75.490.744TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.698.541 75.490.744UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5-7 5.000.691 2.627.062İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5-7 3.895.371 2.077.455Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-7 3.895.371 2.077.455İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.105.320 549.607Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.105.320 549.607Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 15.293.908 12.467.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 15.293.908 12.467.379Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.787.391 2.177.194Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.081.990 17.271.635TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER124.780.531 92.762.379ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar573.577.218 455.995.055Ödenmiş Sermaye18 75.000.000 2.837.014Sermaye Düzeltme Farkları18 21.135.671 93.298.657Birleşme Denkleştirme Hesabı0 0Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları0 0Sermaye Avansı0 0Geri Alınmış Paylar (-)0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.529 7.529Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Pay Bazlı Ödemeler (-)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -3.132.045 -2.232.699Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -3.132.045 -2.232.699Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -3.132.045 -2.232.699Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 35.326.182 33.055.650Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı18 2.315.343 2.315.343Yasal Yedekler18 33.010.839 30.740.307Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları307.975.367 247.684.119Net Dönem Karı veya Zararı137.264.514 81.344.785Kontrol Gücü Olmayan Paylar233.572 173.260TOPLAM ÖZKAYNAKLAR573.810.790 456.168.315TOPLAM KAYNAKLAR698.591.321 548.930.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 898.903.315 737.165.985Satışların Maliyeti19 -698.402.343 -613.184.889TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)200.500.972 123.981.096Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)200.500.972 123.981.096Genel Yönetim Giderleri20 -20.113.428 -17.591.945Pazarlama Giderleri20 -29.545.778 -24.949.127Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 32.294.654 24.239.730Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -22.051.993 -15.635.466ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)161.084.427 90.044.288Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 36.368.911 17.974.040Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -13.651.789 -6.356.043Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)183.801.549 101.662.285Finansman Giderleri24 -10.896.416 -15.866.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)172.905.133 85.795.366Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -35.552.400 -4.395.686Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -34.816.011 -9.429.853Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -736.389 5.034.167SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)137.352.733 81.399.680DÖNEM KARI (ZARARI)137.352.733 81.399.680Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar88.219 54.895Ana Ortaklık Payları137.264.514 81.344.785Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 28,67268000 40,00742000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 -899.346 -930.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -899.346 -930.387Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-899.346 -930.387TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)136.453.387 80.469.293Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar88.219 54.895Ana Ortaklık Payları136.365.168 80.414.398http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911992BIST