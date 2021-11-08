***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.837.014 93.298.657 7.529 -2.232.699 -2.232.699 -2.232.699 0 0 33.055.650 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315Transferler0 0 0 0 2.270.532 79.074.253 -81.344.785 -2.270.532 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 96.455.820 96.455.820 96.455.820 66.395 96.522.215Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-322.854 -322.854 -322.854 0 0 0 -322.854 -322.854Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -18.783.005 -18.783.005 -18.783.005 -27.907 -18.810.912Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.555.553 0 -2.555.553 0 0 0 0 0 -2.555.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.326.182 0 0 0 307.975.367 96.455.820 404.431.187 533.345.016 211.748 533.556.764Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 21.135.671 7.529 -3.132.045 -3.132.045 -3.132.045 0 0 35.326.182 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.326.182 0 0 0 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790Transferler0 0 0 0 0 0 12.512.764 124.751.750 -137.264.514 -12.512.764 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 180.938.551 180.938.551 180.938.551 164.318 181.102.869Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-772.871 -772.871 -772.871 0 0 0 -772.871 -772.871Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -60.341.498 -60.341.498 -60.341.498 -42.424 -60.383.922Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -3.904.916 0 -3.904.916 0 0 0 0 0 -3.904.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.838.946 0 0 0 372.385.619 180.938.551 553.324.170 693.401.400 355.466 693.756.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI215.457.257 129.856.764Dönem Karı (Zararı)181.102.869 96.522.215Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)181.102.869 96.522.215Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler81.777.301 54.090.835Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,21 27.782.693 22.301.608Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-136.059 -242.635Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-117.697 317.886Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-18.362 -560.521Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.714.430 8.374.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.691.095 3.035.852Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16.023.335 5.338.237Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-500.557 -1.303.399Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-14.046.566 -5.585.074Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 15.569.195 7.839.048Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 4.826.082 2.028.244Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -6.849.268 -5.585.617Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 36.927.329 25.196.900Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.535 -235.728Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-10.535 -235.728İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.609.484 -1.223.479Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.033.768 -20.804.881İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.743.120 501.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-42.290.648 -21.306.386Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.682 2.212.920İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.682 2.212.920Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.627.395 4.561.295Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.388.842 -324.987Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.659.769 5.693.064İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)85.905 -4.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)36.573.864 5.697.668Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-420.368 -684.852Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.744.540 3.297.209İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.930 16.257İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.726.610 3.280.952İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.492.440 4.826.753Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.492.440 4.826.753Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları271.489.654 149.389.571Ödenen Faiz-20.534.428 -9.848.842Alınan Faiz7.174.867 5.761.973Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -42.672.836 -15.445.938YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-76.757.913 -27.002.598Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri279.467 474.089Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri279.467 474.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-91.106.892 -35.730.077Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -88.374.843 -35.313.580Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.732.049 -416.497Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler552.946 2.672.540Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler552.946 2.672.540Alınan Faiz13.516.566 5.580.850FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.094.839 -20.201.566Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.539 0Kredilerden Nakit Girişleri3.539 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -911.950Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -911.950Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-714.456 -478.704Ödenen Temettüler-60.383.922 -18.810.912Ödenen Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.604.505 82.652.600NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.604.505 82.652.600DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 184.501.602 89.980.301DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 262.106.107 172.632.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 263.095.357 184.978.244Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar5-6 136.282.164 92.438.904İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.179.941 4.436.821İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 130.102.223 88.002.083Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 908.615 810.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 908.615 810.139Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Stoklar9 124.297.197 128.906.230Peşin Ödenmiş Giderler5-17 14.709.406 13.320.564İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 9.883.121 7.613.374İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 4.826.285 5.707.190Diğer Dönen Varlıklar17 241.671 778.540İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 241.671 778.540ARA TOPLAM539.534.410 421.232.621TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR539.534.410 421.232.621DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 17.456 44.250İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 17.456 44.250Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 229.270 229.270Maddi Duran Varlıklar11 295.589.255 233.217.556Arazi ve Arsalar24.059.097 24.059.097Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6.250.630 6.564.859Binalar38.716.171 36.157.840Tesis, Makine ve Cihazlar195.467.029 149.243.936Taşıtlar1.312.051 972.843Mobilya ve Demirbaşlar10.506.134 7.971.182Özel Maliyetler44.769 65.525Yapılmakta Olan Yatırımlar18.537.507 7.497.489Diğer Maddi Duran Varlıklar695.867 684.785Kullanım Hakkı Varlıkları12 5.808.810 5.295.181Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.142.330 3.487.585Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.142.330 3.487.585Peşin Ödenmiş Giderler17 10.259.361 10.812.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 10.259.361 10.812.307Ertelenmiş Vergi Varlığı25 32.802.624 24.272.551Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR349.849.106 277.358.700TOPLAM VARLIKLAR889.383.516 698.591.321KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5-7 1.100.145 760.356İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar216.408 168.528Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-7 216.408 168.528Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 883.737 591.828Banka Kredileri7 3.539 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 880.198 591.828Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar5-6 116.980.601 80.459.983İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 145.757 59.852İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 116.834.844 80.400.131Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.865.896 3.286.264Diğer Borçlar5-8 15.711.654 4.967.114İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 56.381 38.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 15.655.273 4.928.663Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 10.510.638 7.694.586Kısa Vadeli Karşılıklar14-16 22.929.897 4.530.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.216.041 1.839.717Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 18.713.856 2.690.521Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 0 0ARA TOPLAM170.098.831 101.698.541TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.098.831 101.698.541UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5-7 5.434.793 5.000.691İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5-7 4.207.849 3.895.371Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-7 4.207.849 3.895.371İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.226.944 1.105.320Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.226.944 1.105.320Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 17.553.732 15.293.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 17.553.732 15.293.908Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.539.294 2.787.391Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.527.819 23.081.990TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER195.626.650 124.780.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar693.401.400 573.577.218Ödenmiş Sermaye18 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 21.135.671 21.135.671Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.529 7.529Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -3.904.916 -3.132.045Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -3.904.916 -3.132.045Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -3.904.916 -3.132.045Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 47.838.946 35.326.182Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı18 2.315.343 2.315.343Yasal Yedekler18 45.523.603 33.010.839Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları372.385.619 307.975.367Net Dönem Karı veya Zararı180.938.551 137.264.514Kontrol Gücü Olmayan Paylar355.466 233.572TOPLAM ÖZKAYNAKLAR693.756.866 573.810.790TOPLAM KAYNAKLAR889.383.516 698.591.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.016.948.578 630.038.946 377.068.787 221.515.229Satışların Maliyeti19 -778.883.956 -497.362.643 -280.260.750 -167.167.829TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)238.064.622 132.676.303 96.808.037 54.347.400Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)238.064.622 132.676.303 96.808.037 54.347.400Genel Yönetim Giderleri20 -17.625.957 -14.443.386 -4.804.697 -3.964.445Pazarlama Giderleri20 -27.293.882 -21.770.669 -8.439.679 -6.499.259Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 30.166.029 24.511.675 6.889.226 11.246.798Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -20.381.650 -15.179.778 -5.710.311 -7.387.545Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)202.929.162 105.794.145 84.742.576 47.742.949Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 38.035.383 24.909.766 10.373.250 13.066.447Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -7.365.152 -1.145.748 -4.670.518 -73.086FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)233.599.393 129.558.163 90.445.308 60.736.310Finansman Giderleri24 -15.569.195 -7.839.048 -6.576.557 -2.566.669Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)218.030.198 121.719.115 83.868.751 58.169.641Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -36.927.329 -25.196.900 -8.304.917 -11.797.491Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -45.488.888 -26.846.317 -10.769.386 -12.033.722Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 8.561.559 1.649.417 2.464.469 236.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)181.102.869 96.522.215 75.563.834 46.372.150DÖNEM KARI (ZARARI)181.102.869 96.522.215 75.563.834 46.372.150Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar164.318 66.395 60.401 25.586Ana Ortaklık Payları180.938.551 96.455.820 75.503.433 46.346.564Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 2,41251401 1,28607760 1,00671244 0,61795419Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,41251401 1,28607760 1,00671244 0,61795419DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 -772.871 -322.854 -83.756 -101.840Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -772.871 -322.854 -83.756 -101.840Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-772.871 -322.854 -83.756 -101.840TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)180.329.998 96.199.361 75.480.078 46.270.310Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar164.318 66.395 60.401 25.586Ana Ortaklık Payları180.165.680 96.132.966 75.419.677 46.244.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976006BIST