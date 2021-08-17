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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.08.2021 13:09



***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ/YASAL YÜKÜMLÜLÜK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı 2'nci dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğu Büyük Mükellefler vergi dairesine ibraz ettiği Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958575


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