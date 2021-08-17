***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 13:09
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ/YASAL YÜKÜMLÜLÜK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı 2'nci dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğu Büyük Mükellefler vergi dairesine ibraz ettiği Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958575
BIST
13:011.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
13:018,3988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0551
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3861
13:019,9004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0682
|Açılış
|: 9,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8839
13:01484,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,46
|Açılış
|: 484,41
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,58
BIST En Aktif Hisseler13:01
|IZFAS
|7,50
|5.178.115
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|865.470
|% 9,72
|
|PENTA
|78,70
|30.091.834
|% 9,53
|
|ADESE
|1,39
|18.861.632
|% 9,45
|
|VBTYZ
|25,88
|128.434.659
|% 7,48
|
|IDEAS
|41,32
|1.682.137
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|48.197.545
|% -9,92
|
|ORMA
|27,10
|199.799
|% -8,14
|
|IDGYO
|2,84
|8.777.263
|% -6,89
|
|YUNSA
|11,10
|6.209.181
|% -4,56
|
|GENIL
|16,17
|264.571.981
|% 1,89
|
|KOZAL
|104,90
|164.807.317
|% -0,38
|
|KZBGY
|19,27
|160.661.887
|% 4,16
|
|YKBNK
|2,52
|131.433.857
|% -0,79
|
|VBTYZ
|25,88
|128.434.659
|% 7,48
|
|MRGYO
|1,10
|66.612.949
|% 0,00
|
|ODAS
|1,37
|44.121.282
|% -0,72
|
|CEMAS
|1,28
|32.477.461
|% 0,00
|
|BOBET
|4,78
|116.683.940
|% -0,21
|
|TRGYO
|3,83
|80.214.185
|% -2,05
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3965
|8,3988
|% -0,65
|
|Euro
|9,8955
|9,9004
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,5499
|11,6078
|% -1,01
|
|Frank
|9,1739
|9,2292
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2311
|2,2423
|% -0,73
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|6,84
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.271
|-4,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,50
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,21
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-0,20
|