***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 30.03.2020 Tarihinde Yapılacak Olan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.05.2020 Tarihine Ertelenmiş olup, Genel Kurula Teklif Edilecek Yeni Kar Dağıtım Tarihi 08.05.2020 Olarak Belirlenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni COVID-19 Salgın Tedbirleri Kapsamında 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2020 Tarihine Ertelenmiştir. Genel Kurula Sunulacak Yeni Kar Dağıtım Tarihi Önerisi 08.05.2020 Olarak Belirlenmiştir.Karar Tarihi 26.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.05.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 Peşin 2.027.402,2900000 202.740.229 15 1.723.291,9465000 172.329.194,65B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 Peşin 11,8516786 1.185,16786 15 10,0739268 1.007,39268Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 08.05.2020 12.05.2020 11.05.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 0 0B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak 27.02.2020 Tarih ve YK/2020-05 Sayılı Toplantısında Şirketimizin 2019 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 03.04.2020 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına, karar vermiştir.Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan ( B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2020 Tarih ve YK/2020-09 Sayılı toplantısında30.03.2020 Pazartesi günü Saat: 10:30 ‘da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılması Planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul toplantısının, (POINT HOTEL yönetiminin şirketimizle yapılan anlaşmayı tek taraflı bozarak COVİD-19 salgın tedbirleri kapsamında yer tahsisinden vazgeçmesi neticesinde) 05.05.2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.Bu kapsamdaa) 30.03.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısının 05.05.2020 Salı günü Saat:10:30 tarihine ertelenmesine,b) Ertelenen Genel kurul toplantısının şirketimizin aynı zamanda merkez adresi olan "Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye" adresinde yapılarak, daha önce ilan edilen önceki toplantı yerinin değiştirilmesine,c) Genel Kurula teklif edilecek kar dağıtım tarihinin 08.05.2020 olarak tadil edilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Nihai kartonsan kardağıtım hesaplama ve öneri-2019.pdfEK: 2 Kartonsan Genel Kurul_erteleme Duyuru İlanı.pdfEK: 3 KRT YK 2020 09 GENEL KURUL ERTELEME YÖNETİM KURULU KARARI.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.837.014,212. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.593.834,25Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 85.795.366 74.639.218,744. Vergiler ( - ) 4.395.686 6.963.909,335. Net Dönem Kârı 81.344.785 67.675.309,416. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.344.785 67.675.309,41Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 34.534,12 34.534,1210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.379.319,12 67.709.843,5311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.068.965,96 4.068.965,96* Nakit 4.068.965,96 4.068.965,96* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 4.054.780,88 4.054.780,8813. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 3.243.824,71 3.243.824,71* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 3.243.824,71 3.243.824,71* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 29.554.414,88 29.554.414,8816. Genel Kanuni Yedek Akçe 4.078.013,57 4.078.013,5717. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 36.344.785 22.675.309,4120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 3.446.583,9 0 4,23 1.723.291,9479269 172.329.194,79269B Grubu 28.579.853,57 0 35,13 10,0739269 1.007,39269TOPLAM 32.026.437,47 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklığın net dönem kârı 81.399.680 TL (85.795.366-4.395.686) olup, bu tutarın 54.895 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 81.344.785 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan ( B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832370BIST