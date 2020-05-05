***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 05.05.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'üncü Maddesi Kapsamında Değiştirilerek Kabul Edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 hükmü gereğince Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi, toplam brüt kar dağıtımının dönem net karına oranının % 25 i geçmeyecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiş ve kar dağıtımının 08.05.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.Karar Tarihi 26.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.05.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yoktur.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 Peşin 2.027.394,5150000 202.739.451,5 15 1.723.28 4,0734560 407,3456 15 3,4624376 346,24376Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 08.05.2020 08.05.2020 12.05.2020 11.05.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 0 0B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak 27.02.2020 Tarih ve YK/2020-05 Sayılı Toplantısında Şirketimizin 2019 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 03.04.2020 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına, karar vermiştir.Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan ( B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2020 Tarih ve YK/2020-09 Sayılı toplantısında30.03.2020 Pazartesi günü Saat: 10:30 ‘da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılması Planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul toplantısının, (POINT HOTEL yönetiminin şirketimizle yapılan anlaşmayı tek taraflı bozarak COVİD-19 salgın tedbirleri kapsamında yer tahsisinden vazgeçmesi neticesinde) 05.05.2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.Bu kapsamdaa) 30.03.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısının 05.05.2020 Salı günü Saat:10:30 tarihine ertelenmesine,b) Ertelenen Genel kurul toplantısının şirketimizin aynı zamanda merkez adresi olan "Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye" adresinde yapılarak, daha önce ilan edilen önceki toplantı yerinin değiştirilmesine,c) Genel Kurula teklif edilecek kar dağıtım tarihinin 08.05.2020 olarak tadil edilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Şirketimizin 05.05.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 hükmü gereğince Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi, toplam brüt kar dağıtımının dönem net karına oranının % 25 i geçmeyecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiş ve kar dağıtımının 08.05.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel kurul tarafından kabul edilen kar dağıtım önerisi genel kurul tutanağına eklenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 05052020 Tarihli Genel Kurulda Kabul Edilen Kar Dağıtım Önerisi.pdfEK: 2 KARTONSAN 05052020 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.837.014,212. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.593.834,25Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 85.795.366 74.639.218,744. Vergiler ( - ) 4.395.686 6.963.909,335. Net Dönem Kârı 81.344.785 67.675.309,416. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.344.785 67.675.309,41Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 34.534,12 34.534,1210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.379.319,12 67.709.843,5311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.068.965,96 4.068.965,96* Nakit 4.068.965,96 4.068.965,96* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 4.054.780,88 4.054.780,8813. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 2.889.113,1 2.889.113,1* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 2.889.113,1 2.889.113,1* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 7.487.486,72 7.487.486,7216. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.835.849,59 1.835.849,5917. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 61.008.588,75 47.339.113,1620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI