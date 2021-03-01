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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2021 18:46



***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurula Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 Peşin 117.240,2562793 11.724.025,62793 15 99.654,2178374 9.965.421,78374
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 Peşin 0,6497489 64,97489 15 0,5522865 55,22865

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 02.04.2021 06.04.2021 05.04.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 0 0
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 0 0

Ek Açıklamalar
1-Ortaklığın net dönem kârı 137.342.733 TL (172.905.133-35.552.400) olup, bu tutarın 88.219 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 137.264.514 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.
2-Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan ( B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 30032021_tarihli_genel_kurula_sunulacak_kar_dagtim_onerisi.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.593.834,25
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 172.905.133 156.129.304,51
4. Vergiler ( - ) 35.552.400 30.947.135,66
5. Net Dönem Kârı 137.264.514 125.182.168,85
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 6.259.108,44 6.259.108,44
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 131.005.405,56 118.923.060,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 131.005.405,56 118.923.060,41
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 468.444,1 468.444,1
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 131.473.849,66 119.391.504,51
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.573.692,48 6.573.692,48
* Nakit 6.573.692,48 6.573.692,48
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 6.198.692,48 6.198.692,48
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 4.958.953,99 4.958.953,99
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 4.958.953,99 4.958.953,99
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 42.157.481,76 42.157.481,76
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 5.613.882,07 5.613.882,07
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 65.502.702,78 53.420.357,63
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 5.268.917,81 0 4,02 99.654,2178374 9.965.421,78374
B Grubu 41.421.468,9 0 31,62 0,5522865 55,22865
TOPLAM 46.690.386,71 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Not: Karın 02.04.2021 Tarihinde Yapılması Genel Kurula Teklif Edilecektir.
(1) Ortaklığın net dönem kârı 137.342.733 TL (172.905.133-35.552.400) olup, bu tutarın 88.219 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 137.264.514 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.
(2) A Grubu Hisse Senetlerinin aynı zamanda B Grubu Hisse Senetlerine dağıtılan kar payından da yararlanma hakkı bulunmaktadır. Kar Payı oranları tablosunda toplam elde edilecek kar payı tutarları ve oranlarına göre gösterim yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914130


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UZERB 71,50 1.180.442 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.697 2.738 -98,00  
Tam 2.685 2.755 -92,97  
Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 26,75 26,78 0,22  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,07  
B. Petrol 64,57 64,57 0,14  
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