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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.04.2024 07:25
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.04.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2024 Tarih ve YK/2024-06 Sayılı Toplantısında
1)-Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL (yüzmilyon Türk Lirası)'dan 5.000.000.000- TL (Beşmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine,
2)-Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin belirlenmesi işlemleri nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte gösterilen şekilde tadil edilmesine, Gerekli izin ve onayların alınmasına müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerin onayına sunulmasına,
3)-Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ve şirket esas sözleşmesinin tadiline izin ve onayı için Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı .. vs gibi Tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine,
Karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kartonsan Esas Sözleşmenin Tadiline İlişkin Tasarı_01042024.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265503


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