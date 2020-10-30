***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
30.10.2020 17:01
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.10.2020 Tarih ve YK/2020-21 Sayılı toplantısında, 100.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ndan karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak gerçekleşen her aşama, gerçekleştiği anda zaman kaybetmeksizin KAP açıklaması yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya yukarıda açıklanan husus haricinde açıklanmamış başka bir özel durum bulunmamaktadır.
İş bu açıklamamız Borsa İstanbul A.Ş nin 30.10.2020 Tarih BIAS-2-4398 Sayı numaralı talebine ilişkin olarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884985
BIST
16:501.106
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -21,06
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:508,3827
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0944
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3827
En Düşük
8,2678
16:509,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1179
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:50506,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 9,29
|Açılış
|: 506,67
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|224.926.807
|% 9,99
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.195.509.450
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|888.112.360
|% -2,36
|
|PETKM
|4,20
|785.633.369
|% 4,22
|
|SKBNK
|1,82
|737.965.963
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|626.888.015
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.195.509.450
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|737.965.963
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|374.580.758
|% -8,47
|
|PETKM
|4,20
|785.633.369
|% 4,22
|
|IHLAS
|1,04
|175.841.382
|% -5,45
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3769
|8,3805
|% 1,11
|
|Euro
|9,7911
|9,7973
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,8069
|10,8611
|% 1,24
|
|Frank
|9,0947
|9,1495
|% 0,99
|
|Riyal
|2,2220
|2,2331
|% 0,93
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,41
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,59
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|-0,33
|
Seans Raporu
16:48
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16:58
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 41 kaybederek (% -1.91 ) 996
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16:58
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16:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, ATSYH, ROYAL, ITTFH, ALMAD, TSKB, POLTK, IZFAS
-
16:58
OTKAR, BALAT, YESIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında