***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.12.2020 tarihinde yapılan YK/2020-29 Sayılı toplantısındaŞirketimizin Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisindeki "Fabrika Müdürlügü" görevine, halen "Teknik Müdür" olarak görev yapmakta olan Sn. Güven Şanlı'nın 01.01.2021 tarihinden itibaren atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896043BIST