***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2021-15.01.2021-25.11.2020-04.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.02.2021-15.01.2021-25.11.2020-04.11.2020 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız ile Şirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası (Selüloz İş) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığı ve Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası'nın (Selüloz İş), şirketimizin Kullar/Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisinde grev kararı alarak şirketimize tebliğ ettiği ve 09.03.2021 Tarih ve 08:00 itibariyle grev kararının uygulamaya konulacağı, ilgili tarihlerde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Şirketimiz ile Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası (Selüloz İş) arasında 01.09.2020-31.08.2022 dönemi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 03.03.2021 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası'nın (Selüloz İş) almış olduğu 09.03.2021 tarihinde uygulamaya konulacağı ilan edilmiş olan "Grev Uygulama Kararı" yürürlükten kaldırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915038BIST