***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2023 13:40
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2023-22.06.2023-01.08.2023-31.08.2023-02.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattı tesisi binasında yapılan inşaat bakım ve güçlendirme çalışmaları 31.10.2023 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, 1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattında üretim faaliyetlerine yeniden başlanmıştır.
İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212290
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|1.817
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|21,17
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