***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2023-22.06.2023-01.08.2023-31.08.2023-02.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattı tesisi binasında yapılan inşaat bakım ve güçlendirme çalışmaları 31.10.2023 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, 1 No'lu (KM1) Karton Üretim Hattında üretim faaliyetlerine yeniden başlanmıştır.İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212290BIST