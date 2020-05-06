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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.05.2020 12:27
GÜNCEL HABERLER



***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 TRY 2 TRY Kar Payı İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 2837012.21 TRY 100 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÜNAL BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 05.10.2010 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ASLI BALKIR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektronik Mühendisi 02.08.2001 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SÜLEYMAN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi 06.02.2006 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
SİNAN ERCAN GÜLÇUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 05.10.2000 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
BABÜR GÖKÇEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 06.02.2006 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET İMREGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 21.03.2011 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
HATİCE CANAN PAK İMREGÜN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 01.10.2012 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HALUK İBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 02.03.2006 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SÜLEYMAN KADRİ MİRZE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2018 İcrada Görevli Değil ÖĞRETİM ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661766 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ ve KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI
AHMET GÖKSEL YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2018 İcrada Görevli Değil ÖĞRETİM ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661766 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI ve RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
İLKER CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.05.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842965


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Yarım 1.256 1.279 7,00  
Çeyrek 626 640 3,50  
Gümüş.Ons 15,04 15,08 0,09  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,05  
B. Petrol 31,75 31,75 0,78  
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