***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 0,01 TRY 52.872 TRY Kar Payı İmtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 74999947.128 TRY 100 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898281BIST