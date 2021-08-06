***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:18
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955269
BIST
10:321.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:328,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5762
En Düşük
8,5140
10:3210,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0652
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1721
En Düşük
10,0744
10:32495,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,36
|Açılış
|: 495,55
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,98
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:30
|PENTA
|48,78
|6.503.108
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|24.096.316
|% 9,91
|
|GENIL
|12,97
|394.189.598
|% 9,73
|
|IDGYO
|4,80
|22.745.512
|% 9,59
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|AGYO
|2,87
|11.293.312
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,95
|26.555.466
|% -6,65
|
|DERIM
|9,78
|2.207.708
|% -6,23
|
|KATMR
|3,03
|16.871.777
|% -5,90
|
|KRSTL
|1,88
|5.187.995
|% -5,53
|
|GARAN
|9,35
|405.275.394
|% 0,97
|
|GENIL
|12,97
|394.189.598
|% 9,73
|
|SASA
|30,58
|275.864.638
|% 3,10
|
|THYAO
|12,92
|252.211.187
|% 1,25
|
|IZMDC
|2,90
|134.601.252
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,84
|104.340.983
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,90
|134.601.252
|% -3,01
|
|GARAN
|9,35
|405.275.394
|% 0,97
|
|GENIL
|12,97
|394.189.598
|% 9,73
|
|YKBNK
|2,52
|58.639.688
|% 1,20
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,55
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|0,36
|
Seans Raporu
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