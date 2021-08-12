***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 10:15
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARYE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957509
BIST
10:071.426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,25
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.427
En Düşük
1.420
10:078,5988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0261
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5712
10:0710,1078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0305
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0796
10:07484,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,46
|Açılış
|: 484,29
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,46
BIST En Aktif Hisseler10:06
|MARKA
|5,56
|2.294.495
|% 9,88
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DARDL
|2,29
|938.912
|% 7,83
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|DAGI
|5,07
|34.132.731
|% 7,64
|
|IDGYO
|3,27
|3.123.409
|% -9,92
|
|GARFA
|8,18
|71.816
|% -5,54
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|FORMT
|1,24
|1.132.977
|% -4,62
|
|RODRG
|15,38
|634.051
|% -4,23
|
|GARAN
|9,08
|158.165.277
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,00
|99.886.727
|% 1,52
|
|TUPRS
|97,85
|74.807.043
|% 1,40
|
|ARDYZ
|58,85
|74.339.823
|% 3,06
|
|YKBNK
|2,45
|70.812.654
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,45
|70.812.654
|% 1,24
|
|GARAN
|9,08
|158.165.277
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,00
|99.886.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,84
|21.130.572
|% 0,55
|
|DAGI
|5,07
|34.132.731
|% 7,64
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5961
|8,5985
|% -0,31
|
|Euro
|10,1001
|10,1061
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,8630
|11,9225
|% -0,50
|
|Frank
|9,2748
|9,3307
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2829
|2,2944
|% -0,43
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|3,20
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,36
|71,36
|-0,08
|