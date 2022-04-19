***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 10:00
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021685
BIST
10:182.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,15
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.528
En Düşük
2.521
10:1814,6568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0202
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:1815,8260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0320
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8260
En Düşük
15,7630
10:18931,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 931,67
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:16
|OYAYO
|7,45
|3.538.737
|% 6,58
|
|IHAAS
|19,56
|7.846.786
|% 4,99
|
|MEPET
|3,66
|11.913.285
|% 4,87
|
|OYYAT
|62,40
|29.986.009
|% 4,87
|
|BFREN
|1.233,90
|18.613.504
|% 4,75
|
|ISGYO
|11,41
|9.814.404
|% -7,24
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|JANTS
|86,35
|59.982.946
|% -4,11
|
|DOCO
|1.190,00
|2.799.778
|% -3,92
|
|METUR
|3,83
|2.961.812
|% -3,04
|
|KRDMD
|16,44
|625.259.132
|% 1,86
|
|THYAO
|37,96
|518.850.611
|% 0,85
|
|GARAN
|14,44
|460.114.314
|% 0,14
|
|EREGL
|35,74
|415.705.855
|% 1,59
|
|ASELS
|28,44
|415.183.094
|% 0,99
|
|TSKB
|2,03
|146.332.783
|% 1,50
|
|VAKBN
|4,42
|204.062.769
|% 1,84
|
|YKBNK
|5,30
|215.383.361
|% 1,15
|
|KRDMD
|16,44
|625.259.132
|% 1,86
|
|ODAS
|2,36
|83.355.722
|% -0,84
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6507
|14,6554
|% 0,13
|
|Euro
|15,8141
|15,8232
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,0059
|19,1012
|% 0,09
|
|Frank
|15,4516
|15,5447
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8964
|3,9160
|% 0,30
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-1,26
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,86
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,41
|