***KARYE* *IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***KARYE******IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [IDEAS, KARYE]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıİDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş., KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi12/01/2024Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarIDEAS.E ve KARYE.E işlem sıraları, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar (ODFM) hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238747BIST