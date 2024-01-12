***KARYE* *IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
12.01.2024 09:33
***KARYE******IDEAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler [IDEAS, KARYE]
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş., KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
12/01/2024
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
-
Açıklamalar
IDEAS.E ve KARYE.E işlem sıraları, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar (ODFM) hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238747
BIST
'
13:327.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -52,74
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:3230,0966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1089
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:3232,9920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0374
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:321.973,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 17,96
|Açılış
|: 1.974,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:30
|OZSUB
|27,50
|58.225.151
|% 10,00
|
|CATES
|55,75
|648.236.033
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.880.307
|% 9,93
|
|DOGUB
|20,26
|131.748.763
|% 9,75
|
|ETILR
|13,92
|29.187.681
|% 9,26
|
|QNBFB
|250,25
|2.173.567
|% -9,98
|
|BEGYO
|4,41
|438.453.174
|% -9,82
|
|KRSTL
|12,41
|105.461.535
|% -7,04
|
|QNBFL
|892,00
|2.286.365
|% -6,99
|
|KRGYO
|36,96
|48.337.291
|% -6,67
|
|AKBNK
|41,72
|3.610.725.394
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,42
|3.350.557.932
|% -3,78
|
|THYAO
|243,80
|2.617.078.522
|% -1,18
|
|GUBRF
|146,50
|2.375.884.770
|% 3,83
|
|ISCTR
|25,28
|2.326.851.789
|% -1,71
|
|YKBNK
|22,42
|3.350.557.932
|% -3,78
|
|ISCTR
|25,28
|2.326.851.789
|% -1,71
|
|BEGYO
|4,41
|438.453.174
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.610.725.394
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,13
|567.742.118
|% -0,49
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0900
|30,0989
|% 0,37
|
|Euro
|32,9907
|32,9967
|% -0,10
|
|Sterlin
|38,2644
|38,4562
|% 0,30
|
|Frank
|35,1197
|35,3313
|% 0,21
|
|Riyal
|7,9998
|8,0400
|% 0,33
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|927,90
|930,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,49
|997,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,95
|2.040,26
|% 0,66
|