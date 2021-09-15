***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
15.09.2021 17:01
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2021
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'den 55.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi 14.09.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.09.2021 tarih 10409 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/09/2021 15/09/2021 10409
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963956
BIST
17:381.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,60
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
17:388,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
17:389,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0109
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
17:38486,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,69
|Açılış
|: 486,78
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
486,49
BIST En Aktif Hisseler17:38
|OYLUM
|6,27
|22.826.143
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.897.854
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.295.376
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|389.479.970
|% 9,97
|
|DESPC
|12,46
|55.259.538
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.642.952
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.108.047
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.445.005
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.357.012
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,44
|1.190.050.985
|% -1,26
|
|TUPRS
|109,40
|1.088.423.289
|% 2,53
|
|KRDMD
|6,99
|676.460.092
|% -1,13
|
|ORCAY
|20,90
|619.137.425
|% 9,65
|
|THYAO
|12,23
|567.357.156
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,46
|539.332.749
|% -0,81
|
|MRGYO
|1,13
|156.379.662
|% -2,59
|
|GARAN
|9,44
|1.190.050.985
|% -1,26
|
|ODAS
|1,45
|172.960.518
|% -0,68
|
|KRDMD
|6,99
|676.460.092
|% -1,13
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4355
|8,4403
|% 0,10
|
|Euro
|9,9623
|9,9788
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6447
|11,7031
|% 0,28
|
|Frank
|9,1467
|9,2018
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2433
|2,2545
|% 0,04
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-9,97
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,01
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|2,13
|