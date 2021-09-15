Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme

15.09.2021 17:01



***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2021
Açıklamalar

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'den 55.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.  maddesi 14.09.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.09.2021 tarih 10409 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.
 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/09/2021 15/09/2021 10409



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963956


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:381.426
Değişim :  -0,60% |  -8,60
Açılış :  1.434  
Önceki Kapanış :  1.434  
En Yüksek
1.441 En Düşük
1.420
BIST En Aktif Hisseler17:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 6,27 22.826.143 % 10,00  
YEOTK 47,12 484.897.854 % 9,99  
YUNSA 13,23 23.295.376 % 9,98  
BIOEN 35,08 389.479.970 % 9,97  
DESPC 12,46 55.259.538 % 9,97  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Dolar 8,4355 8,4403 % 0,10  
Euro 9,9623 9,9788 % 0,12  
Sterlin 11,6447 11,7031 % 0,28  
Frank 9,1467 9,2018 % 0,17  
Riyal 2,2433 2,2545 % 0,04  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 -9,97  
Altın Gr. 488 488 -1,39  
Cumhuriyet 3.226 3.275 -1,00  
Tam 3.211 3.292 -2,16  
Yarım 1.552 1.592 -1,04  
Çeyrek 778 796 -0,52  
Gümüş.Ons 23,80 23,83 -0,04  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,01  
B. Petrol 75,73 75,73 2,13  
Seans Raporu 17:38
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru