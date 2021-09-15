***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.09.2021AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'den 55.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi 14.09.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.09.2021 tarih 10409 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 14/09/2021 15/09/2021 10409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963956BIST